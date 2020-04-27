Бывший духовник депутата Поклонской предал анафеме всех, кто верит в пандемию Covid-19

Священнослужитель считает — верующие должны выходить на улицу и посещать храмы.

По его словам, всем, кто верит в пандемию коронавируса и призывает самоизолироваться, необходимо перестать верить в бога, а также им нужно запретить ходить в храмы.

«Предлагаю страдающим старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающих русскому народу самоизоляцию, забыть Бога, запрещать ходить в храмы, выселить их по выбору в республику Биробиджан либо на остров Мартиника, или на остров Спиналонга. Смею уверить, что как только это произойдёт, закончится несуществующая эпидемия коронавируса в России. Кто посягает на закрытие храмов — да будет проклят он и весь его род. <…>Идите в храмы, они не под владыками, а под богом и для народа божьего», — сказал схиигумен Сергей", — заявил схиигумен в своей видеопроповеди.