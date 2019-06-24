Бывший электрик рассказал, как разбогател в США на алтайском мумие

Бывший электрик из Челябинской области в Штаты переехал в 2011 году по программе Work and Travel USA. Причем он даже плохо знал английский язык, но решил остаться и поселился в Калифорнии.
«Как-то друг рассказал мне про знакомого, который пьет что-то черное из Индии и выглядит благодаря этому лет на 10 моложе. Оказалось, он употребляет странную штуку под названием shilajit», — рассказал Коновалов.
Выяснилось, что «Шиладжит» по составу напоминает алтайское горное мумие. Индийская версия стоит 80 долларов (около пяти тысяч рублей) за 10 граммов. Отечественная — два доллара (120 рублей) за 15 граммов.
Алтайское мумие теперь продается в США под названием Natural Shilajit. Коновалов оформил добавку в минималистичном дизайне и продает ее через сайт, соцсети, а также через магазины премиум-класса. В месяц у него приобретают 700 баночек с мумие.
Что такое мумие
Биологически активное смолоподобное вещество, вытекающее из расщелин скал южных гор; горное масло. Те, кто добывает вещество в горах, называют его «слезами гор».
Предполагается, что мумиё представляет собой отходы жизнедеятельности летучих мышей и грызунов, говорится в Википедии. Горные пещеры дают прибежище колониям летучих мышей, питающихся насекомыми горных регионов, которые в свою очередь питаются горными травами и/или нектаром их цветов.
В государственных медицинских учреждениях России из-за отсутствия данных клинико-экспериментального изучения, доказывающих какой-либо лечебный эффект от мумиё, оно не используется.
Считается, что мумиё обладает общеукрепляющим и противовоспалительным действием, усиливает защитные, регенеративные и репаративные процессы в организме, помогает при лечении бронхиальной астмы, хронических заболеваниях дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта, кожных и почечнокаменной болезнях, для ускорения восстановления переломов костной ткани.