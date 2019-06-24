Бывший электрик рассказал, как разбогател в США на алтайском мумие

Андрей Коновалов родился в Озерске в Челябинской области и какое-то время работал электриком на заводе в области. Потом он переехал в США и стал успешным бизнесменом с зарплатой в 50 тыс. долларов, пишет Forbes. Все благодаря алтайскому мумие. Теперь он намерен выходить на глобальный рынок.