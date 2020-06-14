Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 июня 29°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Бывший глава ВДВ попросил Киркорова извиниться перед десантниками

Бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник и депутат Госдумы Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за ролик о десантниках, который он опубликовал в своих соцсетях.

Филипп Киркоров в клипе "Цвет настроения черный"
Филипп Киркоров в клипе "Цвет настроения черный"
Скрин с видео

В видео Киркоров в тельняшке изображает бывшего десантника. Ролик анонсирует юмористическое шоу онлайн-платформы more.tv.

Однако такой юмор генерал-полковник ВДВ не оценил, пишет РИА «Новости».

«Не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников — тельняшку и берет… Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага», — обратился депутат к певцу.

Еще он напомнил другое крылатое выражение «Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться». Киркоров запись пока что не удалил.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость