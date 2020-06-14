Бывший глава ВДВ попросил Киркорова извиниться перед десантниками

В видео Киркоров в тельняшке изображает бывшего десантника. Ролик анонсирует юмористическое шоу онлайн-платформы more.tv.

Однако такой юмор генерал-полковник ВДВ не оценил, пишет РИА «Новости».

«Не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников — тельняшку и берет… Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага», — обратился депутат к певцу.