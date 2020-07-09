Бывший главный санврач России не оценил идею отказа от линеек 1 сентября

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в новом учебном году школы не станут проводить линейки 1 сентября.
По его словам, День знаний проведут в другом формате. Однако министр выразил надежду, что учителя придут в школы и начнется образовательный процесс.
«Нельзя лишать детей праздника», — приводит слова Онищенко Nation News.
Эпидемиологическая ситуация в стране до начала осени может измениться, отметил он.
По мнению бывшего санитарного врача, вопрос проведения линеек должны региональные власти, пишет ura.ru.
И подчеркнул, что для школьников подобные мероприятия очень важны — они дают детям правильный настрой перед началом учебного года.
В Минпросвещения также сообщали, что после пандемии коронавируса традиционное образование в России продолжат объединять с дистанционным.