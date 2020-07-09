Бывший главный санврач России не оценил идею отказа от линеек 1 сентября

Линейки для школьников 1 сентября следует провести в обычном режиме, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

День знаний в Барнауле. Школа №55.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в новом учебном году школы не станут проводить линейки 1 сентября.

По его словам, День знаний проведут в другом формате. Однако министр выразил надежду, что учителя придут в школы и начнется образовательный процесс.

«Нельзя лишать детей праздника», — приводит слова Онищенко Nation News.

Эпидемиологическая ситуация в стране до начала осени может измениться, отметил он.

По мнению бывшего санитарного врача, вопрос проведения линеек должны региональные власти, пишет ura.ru.

И подчеркнул, что для школьников подобные мероприятия очень важны — они дают детям правильный настрой перед началом учебного года.

В Минпросвещения также сообщали, что после пандемии коронавируса традиционное образование в России продолжат объединять с дистанционным.