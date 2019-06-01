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Жизнь

Бывший муж Юлии Началовой забрал дочь в свою новую семью

Футболист и бывший муж певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин сообщил, что забрал их общую дочь Веру в свою новую семью.

Юлия Началова.
Юлия Началова.
instagram.com/julianachalova

Спортсмен заявил в интервью «Советскому спорту», что для него как отца сейчас важно спокойствие 12-летней дочери. Поэтому он окружит ее заботой и любовью. Таким образом, Вера будет жить вместе с отцом, его второй женой Ольгой и их сыном Артемом.

После смерти Юлии Началовой сообщалось, что 12-летняя дочь певицы будет жить в новой семье своего отца. Однако позднее мать Евгения Алдонина опровергла данные об этом, заявив, что Вера будет жить с родителями певицы — композитором Виктором Началовым и его женой Таисией.

Началова развелась с Алдониным в 2011 году, когда девочке было всего четыре года, пишет «Росбалт».

Певица Юлия Началова умерла 16 марта на 39-м году жизни в московской больнице.

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