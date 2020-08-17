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Жизнь

Бывший следователь, уволенный за тост «Жизнь ворам!», стал адвокатом

В Тюменской области экс-следователь Рафик Аглиуллин, ставший известным после снятого в кафе видео, стал адвокатом, сообщает Znak.com.

Следователь СУ СКР.
Следователь СУ СКР.
Анна Зайкова

Напомним, в феврале 2020 года в соцсетях появились кадры с вечеринки, которая прошла под выкрики про арестантский уклад. Так отмечалось повышение в звании сотрудника регионального СК Аглиуллина — он стал майором.

Примечательно, что следователя уволили из ведомства в день публикации видео. После этого начались проверки в региональных управлениях МВД, Росгвардии и СКР.

Как стало известно, Аглиуллин еще в июне сдал квалификационный экзамен — он специализируется на уголовных делах.

Параллельно мужчина в Центральном суде Тюмени оспаривает свое увольнение из регионального СК — иск он подал 11 марта, первое заседание прошло 20 июля, следующее запланировали на 8 сентября.


Самое забавное то, что видео с празднования опубликовал в сети друг Аглиуллина, позже назвав съемки шуткой.

Ролик, в котором собравшиеся выкрикивают тосты в честь криминального мира, вызвал резко негативную реакцию.

Особенно местных жителей возмутило то, что на кадрах они заметили главу регионального ОБЭП, а также его заместителя и других «правоохранительных лиц».

После проверок различные взыскания, кроме уволенного следователя, получили еще 12 правоохранителей.

Замначальника отдела тюменской полиции, участвовавший в праздновании, подал в отставку.

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