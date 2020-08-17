Бывший следователь, уволенный за тост «Жизнь ворам!», стал адвокатом

Напомним, в феврале 2020 года в соцсетях появились кадры с вечеринки, которая прошла под выкрики про арестантский уклад. Так отмечалось повышение в звании сотрудника регионального СК Аглиуллина — он стал майором.
Примечательно, что следователя уволили из ведомства в день публикации видео. После этого начались проверки в региональных управлениях МВД, Росгвардии и СКР.
Как стало известно, Аглиуллин еще в июне сдал квалификационный экзамен — он специализируется на уголовных делах.
Параллельно мужчина в Центральном суде Тюмени оспаривает свое увольнение из регионального СК — иск он подал 11 марта, первое заседание прошло 20 июля, следующее запланировали на 8 сентября.
Самое забавное то, что видео с празднования опубликовал в сети друг Аглиуллина, позже назвав съемки шуткой.
Ролик, в котором собравшиеся выкрикивают тосты в честь криминального мира, вызвал резко негативную реакцию.
Особенно местных жителей возмутило то, что на кадрах они заметили главу регионального ОБЭП, а также его заместителя и других «правоохранительных лиц».
После проверок различные взыскания, кроме уволенного следователя, получили еще 12 правоохранителей.
Замначальника отдела тюменской полиции, участвовавший в праздновании, подал в отставку.