Бывший участник «‎Ласкового мая» обвинил продюсера группы в буллинге и угрозах

Сергей Сериков пожаловался на продюсера Андрея Разина и заявил о угрозах с его стороны, сообщает Shot.

Сериков был несколько раз в составе группы: на пике ее популярности с конца 80-ых и до начала 90-ых, затем с 2007 по 2019 года.

Разин, по словам экс-участника группы, начал публично нецензурно выражаться в сторону Серикова и однажды заявил, что тот никогда не числился в составе группы по документам.

Сериков отмечает, что дошло до того, что продюсер начал обзванивать концертные площадки и организаторов ивентов с требованиями везде отменить выступления артиста. В случае невыполнения условий — угрожал судом.

К чему приведет противостояние — пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что продюсер «Ласкового мая» пригрозил сериалу «Слово пацана» юридическими проблемами.

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