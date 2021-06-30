Бывший вице-губернатор Алтайского края Юрий Денисов попросился на УДО

Как стало известно altapress.ru бывший вице-губернатор Алтайского края, министр образования Юрий Денисов написал просьбу об условно-досрочном освобождении. Причем заявление он подал еще в начале 2021 года, но оно пока окончательно не рассмотрено. Не исключено, что это произойдет в ближайшее время, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

26 сентября 2017 года краевой суд оставил в силе приговор Юрию Денисову — 8 лет и 1 месяц строгого режима с отбыванием в рубцовской колонии ИК-10. Вице-губернатор был осужден за взяточничество в особо крупном размере, а его супруга Татьяна — за посредничество при взятки получила условный пятилетний срок.

Кроме того, супруги должны были выплатить штраф в двукратном размере взятки — 4,5 млн рублей.

С чего все началось

Напомним, в марте 2016 года Юрий Денисов был пойман с поличным на крупной взятке. СУ СКР по Алтайскому краю обвиняло высокопоставленного чиновника в четырех эпизодах получения взяток, в том числе в крупном, особо крупном размерах и с вымогательством.

Его супруге Татьяне вменяли два эпизода посредничества во взяточничестве, в том числе в особо крупном размере, который суд позднее переквалифицировал на крупный. Сумма взяток в каждом случае составляла от 50 тысяч рублей до 2,25 млн рублей.

Суд первой инстанции вынес приговор в июле 2017 года. К моменту вынесения приговора Денисов находился в СИЗО 1 год, 4 месяца и 3 дня. Он подал апелляцию, но краевой суд удовлетворил ее лишь частично.

Есть ли основания для УДО

Юрию Денисову в октябре исполнится уже 74 года. Половину назначенного срока (с учетом нахождения в СИЗО) он уже отбыл. По данным altapress.ru, каких-либо замечаний у руководства колонии к нему в настоящий момент нет. А вот здоровье Денисова пошатнулось, о чем он жаловался еще во время следствия, а позднее и в интервью одному из алтайских изданий.

Тем не менее, эти аргументы бывшего чиновника могут быть отвергнуты руководством ФСИН. Дело в том, что Денисов был осужден по особой статье с отбыванием в колонии строгого режима. Чаще всего в таких случаях условно-досрочное освобождение применяется при отбытии 2/3 назначенного наказания.