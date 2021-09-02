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Жизнь

Бывшую воинскую часть в алтайском селе превратят в досугово-культурный квартал

На месте бывшего военного городка в алтайской Поспелихе может появится новый квартал — досугово-культурный центр. Об этом рассказали в пресс-службе АКЗС.

На месте бывшего военного городка в Поспелихе.
На месте бывшего военного городка в Поспелихе.
akzs.ru

Посреди районного центра после ликвидации военной части оказалось 25 заброшенных гектаров земли. Местным властям удалось договориться с Минобороны России о передаче участка в муниципальную собственность. Теперь на этом месте по нацпроекту «Культура» планируют построить новый районный досугово-культурный центр.

Уже готовится проектно-сметная документация, отметил глава района Игорь Башмаков.

Если Поспелиха войдет в программу «Развитие сельских территорий» и «Комфортная городская среда», то помимо одного центра построят целый квартал — детский спортивный комплекс с уличными площадками и парк с велосипедными дорожками.

«Мы сейчас оцениваем свои последующие шаги по развитию инициативы районных властей. Здесь можно создать полноценное место для организации отдыха и досуга жителей Поспелихи», — отметил спикер АКЗС Александр Романенко.

Он добавил, что у райцентра уже есть опыт успешного участия в программе — здесь уже реализовали четыре проекта.

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