20 января
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Жизнь

Бийчан перепугали письма про списки людей на эвакуацию

Предприятия в Бийске начали получать письма от ГО ЧС Бийска, в которых руководителей просят составить списки людей на случай эвакуации в безопасные районы Алтайского края.

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Списка нужно два. В одном должны быть указаны люди, которые смогут самостоятельно добраться до безопасных районов (преодолеть пешком до 35 км), во втором — те, кому потребуется транспортировка (дети до 14 лет, матери, инвалиды, больные люди).

От работодателей ждут не только перечисление своих работников, но и их иждивенцев, с которыми те проживают, пишет «Бийский рабочий».

В ГО ЧП Бийска заявили, что составление подобных списков — текущая работа и причин для беспокойства нет.

Ранее в Бийске выбрали самого молодого мэра — бывшего замначальника управления ЖКХ.

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