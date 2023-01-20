Бийчан перепугали письма про списки людей на эвакуацию

Предприятия в Бийске начали получать письма от ГО ЧС Бийска, в которых руководителей просят составить списки людей на случай эвакуации в безопасные районы Алтайского края.

Списка нужно два. В одном должны быть указаны люди, которые смогут самостоятельно добраться до безопасных районов (преодолеть пешком до 35 км), во втором — те, кому потребуется транспортировка (дети до 14 лет, матери, инвалиды, больные люди).

От работодателей ждут не только перечисление своих работников, но и их иждивенцев, с которыми те проживают, пишет «Бийский рабочий».

В ГО ЧП Бийска заявили, что составление подобных списков — текущая работа и причин для беспокойства нет.

Ранее в Бийске выбрали самого молодого мэра — бывшего замначальника управления ЖКХ.