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Жизнь

Самым молодым мэром Бийска стал 34-летний замначальника управления ЖКХ

На заседании Бийской гордумы 22 декабря выбрали нового мэра города — Виктора Щигрева. До 2019 года он работал замначальника управления ЖКХ. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Виктор Щигрев
Виктор Щигрев
Скриншот YouTube

За кандидатуру Виктора Щигрева проголосовали 29 из 30 депутатов госдумы. Новый градоначальник принес присягу на заседании. А вот его предшественник Александр Студеникин не получил в свою поддержку ни одного голоса.

Он поздравил нового главу города с назначением. Студеникин отметил, что напор нового градоначальника должен послужить во благо Бийска.

Виктора Щигрева пророчили в кресло мэра еще до начала выборов. До недавнего времени он занимал пост замглавы Смоленского района, а до 2019 года работал замначальника управления ЖКХ Бийска.

По данным «Бийского рабочего» на заседании кандидаты представили свои конкурсные программы, их доклады были короткими, многих не было на заседании Думы.

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