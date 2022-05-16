Бийчан разозлила ТЭЦ

Жители Бийска пожаловались на сильный шум вечером и ночью со стороны ТЭЦ.

Люди говорят, что даже закрытые окна не спасали от шума. Закончилось все только к 7 утра.

Гул связан с возросшей нагрузкой на станцию — ТЭЦ включена в единый энергетический центр и поставляет не только тепло — Бийску, но и электроэнергию в единую энергосистему России.

В межотопительный период станция продолжает нести электрическую нагрузку, которая обычно возрастает в дневное время. Поэтому чтобы соблюдать график работы станции, задаваемый системным оператором (Новосибирское РДУ), приходится проводить перезапуск оборудования в ночное время, сообщили в СГК.

Жителям города принесли извинения.

Гул с ТЭЦ периодически пугает и барнаульцев. В СГК объясняли, что шум создается из-за смены оборудования.