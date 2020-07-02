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Жизнь

Бийчане 40 лет воюют с лужей

Более сорока лет на ул. Короленко в Бийске не могут избавиться от лужи, пишет «Бийский рабочий». В мэрии никак не могут найти деньги на ливневку.

40-летняя лужа в Бийске.
40-летняя лужа в Бийске.
Иван Зяблицкий / https://biwork.ru/

Лужа появилась с момента постройки жилого квартала. При сильных дождях она «выходит из берегов» и топит двор, тротуары и подходы к магазинам.

После недавних ливней один из предпринимателей временно приостановил торговлю, так как добраться до него потенциальные покупатели не могли.

Местные жители засыпали «водоем», откачивали воду, но она снова возвращается.

Жильцы двух домов и собственники магазинов собрали 42 тысячи рублей и построили в центре лужи дренажную яму. но поблизости начались ремонтные работы, активизировался грузовой транспорт и яму укатали.

Депутат пообещали бийчанам, что будет построена ливневая канализация. Ничего не изменилось.

В мэрии говорят, что поможет ремонт дороги по соседнему переулку. Это планируется в 2021 году. Тогда и построят ливневку.

«В данный момент ведется поиск источника финансирования для выполнения проектно-сметной документации», — отметили в пресс-центре.

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