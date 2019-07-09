Бийчане нашли змею и пытаются ее опознать

Житель Бийска обнаружил мертвую змею и выложил фото в группу «Инцидент Бийск». Он задался вопросом, что это за змея и почему она погибла. Комментаторы считают, что она «вышла на дорогу, поняла, что в Бийске, и померла».

Бийчанин рассказал, что нашел труп змеи на дороге в промзоне. «От чего умерла непонятно, вроде целая», — отмечает автор поста.

В обсуждении горожане пришли к выводу, что это узорчатый полоз. Это вид неядовитых змей из семейства ужеобразных — одна из самых распространенных змей в регионе.

Самое активное время у змей — это начало мая, конец июня, а также август и сентябрь, когда они размножаются и готовятся к пополнению. Еще змеи активизируются в солнечные дни, рассказал начальника отдела учета и использования объектов животного мира краевого минприроды Евгений Батурин.

Животные любят погреться на солнце, поэтому их можно встретить на открытой поверхности — тропинке. В таких случаях змеи безобидны и не представляют опасности. Все, что требуется от человека — это спокойно пройти мимо. Главное — не трогать руками и не пытаться поймать её.

Как вести себя при встрече со змеей?

не подходить к змее близко,

увидев змею , либо отойти в сторону , либо спугнуть , например , создать шум , которого они боятся,

либо отойти в сторону либо спугнуть например создать шум которого они боятся, палкой отбросить змею подальше , преследовать человека змея не будет.

Напомним, в конце июня рубцовчане в реке Алей заметили нечто, напоминающее питона. Горожане запаниковали, что пресмыкающееся нападет на них.