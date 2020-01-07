Бийчане обсуждают «яжемать», которую послали на «юг» из-за сыночка, мешающего детям кататься с горки

Свою историю бийчанин начал с того, что ему стало стыдно за некоторых дамочек на детских горках.

«Сегодня повел брата покататься, а на горке был непослушный ребенок, который ложился посередине. Ему было сделано несколько замечаний, на которые он просто не реагировал. Тут же влетела его мамашка и начала гнать, что можем идти отсюда, если что-то не нравится. Вследствие чего была послана на „юг“. Уважаемые мамы, будьте внимательны и следите за своими детьми, пожалуйста», — написал молодой человек.

В комментариях отметили, что случай неединичный. Есть в Бийске дети, которые любят ложиться звездочкой и создавать проблему съезжающим. При этом матери, как правило, забывают, что травмы скорее получит их ребенок.

«Некоторые мамы стоят и говорят детям, чтобы они быстрее уходили, когда съедут с горки. А другие мамы не понятно, где находятся — ребенок один катается, долго сидит внизу, ногами встречая съезжающих детей. Говоришь, чтобы он встал и ушел, а он не реагирует и создает кучу. Также была девочка <…> предпочитала лежать посреди горки, в нее на большой скорости врезались ногами в живот, в голову. На наших горках опасно из-за таких неадекватных детей», — жалуется местная жительница Анастасия.

Некоторые советуют воспитывать родителей по методу «клин клином».

«Ну покатился бы другой ребенок, ну сломал бы хребет тому, кто посередине горки лежит. Делов-то. Сколько таких случаев было, зато препятствие уберется. Да и матери начнут следить за своими детьми… ненадолго конечно, пока шок не пройдет», — отметила Ирина.

С ней согласился Владимир: «Правильно. И сами бы ушли, и разборок бы не было».