Бийчане остались без электричества, холодной и горячей воды 13 сентября

Электроэнергию отключили с 9:00 до 17:00 из-за ремонта на следующих улицах:
- Иркутская 3.1, 3−35, Короленко 2−20, пер. Худоногова 40−45, Муромцевский 41−43, Мичуринский 48−50, Литейный 44−48;
- Ростовская 123−129, 162−166, Чехова 3−43, Сибирская 116, 118−124, пер. Элеваторный 1б-21 г, Томский 1, 4а-г, 9−17, 12−24, Спартака 1а, б, Хабаровский 45;
- Согренная 2−24, Революции 85−101, 100, Сенная 104, Гора больничного взвоза 11−75, 14−18, Светофор: ул. Революции — пер. Мопровский, пер. 2 больничный 1−27, 22−67а;
- Параллельная 25, Коллективная 43, 44, Маяковского 28−86, пер. Донской 114−120, 127, 129;
- Песчаный карьер 1−49;
- Угольная 122−194 (чет. сторона);
- Льнокомбинат 16,17, 18, 18.1, 21, 26, 26.1, 46−55;
- Герцена 69−91, 54−60, Дальняя 22−36, 29а-45, 47б-ж, 47−53, Кольцовская 43−47, 70−92, Крайняя 26, 44−46, 48, 48а, 67а-83, 70−72, 76а, Красноярский 42, 44, 44а, 44б, 44д-44г, 75−81, Достоевского 31, 33, 58, 62−80, 37−43, Соколовский 26−34, 38−44, 35, 35а, 37, Новгородский 76, 78а-м-84, 87а-м-91 (МЭС).
Горячую воду с 9:00 до 20:00 отключат по ул. Волочаевская 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и по ул. Севастопольская, 1.
Холодное водоснабжение отключат 10:00 до 17:00 по ул. Чапаева 42, 48 в связи с работами по установке ПГ. Провоз воды обеспечат на границах улиц Чапаева от пер. Строительного до пер. Витаминного, 1 проезд от пер. Витаминного до пер. Вишневого.