Бийчане остались без электричества, холодной и горячей воды 13 сентября

В Бийске на нескольких улицах отключили электричество, горячую и холодную воду в связи с ремонтными работами 13 сентября, сообщает « Бийский рабочий ».

Электроэнергию отключили с 9:00 до 17:00 из-за ремонта на следующих улицах:

Иркутская 3.1 , 3−35 , Короленко 2−20 , пер. Худоногова 40−45 , Муромцевский 41−43 , Мичуринский 48−50 , Литейный 44−48;

3−35 Короленко 2−20 пер. Худоногова 40−45 Муромцевский 41−43 Мичуринский 48−50 Литейный 44−48; Ростовская 123−129 , 162−166 , Чехова 3−43 , Сибирская 116 , 118−124 , пер. Элеваторный 1б-21 г , Томский 1 , 4а-г , 9−17 , 12−24 , Спартака 1а, б , Хабаровский 45;

162−166 Чехова 3−43 Сибирская 116 118−124 пер. Элеваторный 1б-21 г Томский 1 4а-г 9−17 12−24 Спартака 1а, б Хабаровский 45; Согренная 2−24 , Революции 85−101 , 100 , Сенная 104 , Гора больничного взвоза 11−75 , 14−18 , Светофор: ул. Революции — пер. Мопровский , пер. 2 больничный 1−27 , 22−67а;

Революции 85−101 100 Сенная 104 Гора больничного взвоза 11−75 14−18 Светофор: ул. Революции — пер. Мопровский пер. 2 больничный 1−27 22−67а; Параллельная 25 , Коллективная 43 , 44 , Маяковского 28−86 , пер. Донской 114−120 , 127 , 129;

Коллективная 43 44 Маяковского 28−86 пер. Донской 114−120 127 129; Песчаный карьер 1−49;

Угольная 122−194 ( чет. сторона);

чет. сторона); Льнокомбинат 16,17 , 18 , 18.1 , 21 , 26 , 26.1 , 46−55;

18 18.1 21 26 26.1 46−55; Герцена 69−91 , 54−60 , Дальняя 22−36 , 29а-45 , 47б-ж , 47−53 , Кольцовская 43−47 , 70−92 , Крайняя 26 , 44−46 , 48 , 48а , 67а-83 , 70−72 , 76а , Красноярский 42 , 44 , 44а , 44б , 44д-44г , 75−81 , Достоевского 31 , 33 , 58 , 62−80 , 37−43 , Соколовский 26−34 , 38−44 , 35 , 35а , 37 , Новгородский 76 , 78а-м-84 , 87а-м-91 ( МЭС).

Горячую воду с 9:00 до 20:00 отключат по ул. Волочаевская 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и по ул. Севастопольская, 1.

Холодное водоснабжение отключат 10:00 до 17:00 по ул. Чапаева 42, 48 в связи с работами по установке ПГ. Провоз воды обеспечат на границах улиц Чапаева от пер. Строительного до пер. Витаминного, 1 проезд от пер. Витаминного до пер. Вишневого.