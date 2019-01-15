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16 января
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Жизнь
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Бийчане возмутились рубками леса в дендрарии

Жительница Бийска Ирина сняла видео, на котором видно, что в заречном дендропарке вырубают деревья. На предприятии «Леспромэкспорт», обслуживающем городские леса, пояснили, что на этой территории завершаются рубки ухода, пишет «Бийский рабочий».

Рубки в лесу.
Рубки в лесу.
altaipriroda.ru

Работы согласованы с бийским лесхозтехникумом, который следит за территорией, пояснил Данил Голотвин, директор «Леспромэкспорт».

Он сообщил, что реликтовые деревья в дендропарке не трогают, убирают лишь те, которые больны, искривленные или мешают росту молодняка.

К работам в дендропарке приступили еще в 2018 году. Тогда работы были проведены на одном участке — так называемом выделе, сейчас, в 2019 году, они продолжены на другом.

Прежде чем приступить к рубке, специалисты выходят в рейд, осматривают деревья и маркируют те, которые будут свалены, сообщил Голотвин.

В «Леспромэкспорте» говорят, что благодарны бийчанам за неравнодушие, и готовы пояснить, по каким причинам убрано то или иное дерево. Такие «ликбезы» для жителей Заречья проводили уже не один раз.

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