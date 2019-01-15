Бийчане возмутились рубками леса в дендрарии

Жительница Бийска Ирина сняла видео, на котором видно, что в заречном дендропарке вырубают деревья. На предприятии «Леспромэкспорт», обслуживающем городские леса, пояснили, что на этой территории завершаются рубки ухода, пишет «Бийский рабочий».