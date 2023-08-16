Бийчане все чаще стали встречать летучих мышей в центре города

Эти млекопитающие выглядят довольно опасно, но на самом же деле средняя особь весить не более 10 граммов. Также они больше прячутся от человека, чем нападают.
Но стоит помнить, что контактировать с ними не стоит, так как ночные охотники являются переносчиками различных вирусных заболеваний. Орнитолог Ольга попова рассказала, что не нужно пытаться "обидеть" мышь.
Поймать животное можно полотенцем или одеждой. А когда это удастся, нужно поставить мышь на подоконник и дать ей возможность улететь со мной.
Но оставлять ночное животное у себя дома, в качестве домашнего питомца, не самое лучшее решение.
"Многие люди даже хотят завести такого питомца, но я не советую этого делать, он никогда к вам не привыкнет, и все равно будет пытаться улетать на волю. Тем более летучие мыши активны по ночам, она будет летать по квартире, и если есть домашние питомцы, то этой мыши не сдобровать", - пояснила Ольга.
Ранее летучая мышь залетела в квартиру в центре Новосибирска