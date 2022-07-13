Бийчане жалуются на «кислый» запах по вечерам

Жители Бийска последние двое суток жалуются на неприятный «кислый» запах по вечерам, который рассеивается только к глубокой ночи. Об этом сообщает « Бийский рабочий ».

По словам местных жителей, они чувствуют зловоние, когда открывают окна или отправляются на вечернюю прогулку.

У кого-то из бийчан запах ассоциируется с протухшим сыром, у других с перебродившим алкоголем. Почти все отмечают, что он отдает чем-то кислым.

В Роспотребнадзоре в ответ на запрос газеты уточнили, что никаких жалоб на зловоние от жителей Бийска не поступало.

В то же самое время в ведомстве проявили готовность выяснить причину дискомфорта горожан. На их основе сформируют выездную комиссию, которая проведет лабораторные исследования воздуха.

Напомним, в июне жители барнаульского поселка Октябрьский пожаловались на едкий запах гнили и вони на улицах. Горожане предположили, что рядом с населенным пунктом производятся выбросы, запах которых ветер разносит по всей округе.