Бийчанин после кражи у ребенка санок стал невыездным

С заявлением о пропаже в полицию обратилась 26-летняя женщина. Вечером снегокат оставили в подъезде на первом этаже, а на следующий день детское транспортное средство пропало.
«Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. В краже подозревается 38-летний мужчина. Задержанный в содеянном признался и написал явку с повинной», — рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина, который ранее не привлекался к административной и уголовной ответственности, находится под подпиской о невыезде.
Похищенный снегокат возвращен бийчанке в целости и сохранности.