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Жизнь

Бийчанин после кражи у ребенка санок стал невыездным

В Алтайском крае полицейские задержали жителя Бийска, подозреваемого в краже детских санок, сообщает региональное МВД.

Санки. Зима.
Санки. Зима.
Михаил Хаустов

С заявлением о пропаже в полицию обратилась 26-летняя женщина. Вечером снегокат оставили в подъезде на первом этаже, а на следующий день детское транспортное средство пропало.

«Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. В краже подозревается 38-летний мужчина. Задержанный в содеянном признался и написал явку с повинной», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина, который ранее не привлекался к административной и уголовной ответственности, находится под подпиской о невыезде.

Похищенный снегокат возвращен бийчанке в целости и сохранности.

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