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Жизнь

Бийчанин рассказал о страшной аварии, которая едва не произошла из-за снегоуборщика

Житель Алтайского края рассказал в паблике «Инцидент Бийск», как водитель легковушки «второй раз родился» на заснеженной трассе.

Уборка снега в Алтайском крае.
Уборка снега в Алтайском крае.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

Мужчина отметил, что очень страшная авария едва не произошла ночью 16 декабря в Троицком районе.

«Был бы виновен снегоуборщик. Причина простая: ночью ехал на габаритах, в дымке снега его даже не увидеть!» — возмутился он.

Бийчанин рассказал, что ехал многотонной грузовой машине. Вдруг заметил в зеркале быстро приближающий сзади яркий свет легковой Subaru Outback.

При этом по встречной полосе, буквально в 50 метрах, по встречной полосе едет «невидимый» снегоуборщик.

Уборка снега в Алтайском крае.
Уборка снега в Алтайском крае.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

В это время легковушка с большой скоростью начинает обгон грузовой машины по встречке. Мужчина отметил, что ему уже было понятно, что этот маневр обречен.

«Просто не успеет обогнать меня. Он не видит этот снегоуборщик, он летит ему в лоб. Честно, я уже смирился и подумал, что сейчас снесет эту „Субару“, но просто каким-то чудом водитель залез в какую-то щелку промеж нас и ушел от лобового столкновения. Там было настолько узко, что зеркало легковушки было прямо возле моего колеса. Водитель испытал второе рождение», — закончил историю водитель грузовика.

В завершение бийчанин попросил власти обратить внимание на освещение снегоуборщиков, а то в следующий раз кому-нибудь точно не повезет.

Ранее в Сибири снегоуборщик врезался в Land Cruiser священника, но чудом божьим обошлось без жертв — смяло капот и разломало правую фару.

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