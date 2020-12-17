Бийчанин рассказал о страшной аварии, которая едва не произошла из-за снегоуборщика

Мужчина отметил, что очень страшная авария едва не произошла ночью 16 декабря в Троицком районе.

Бийчанин рассказал, что ехал многотонной грузовой машине. Вдруг заметил в зеркале быстро приближающий сзади яркий свет легковой Subaru Outback.

При этом по встречной полосе, буквально в 50 метрах, по встречной полосе едет «невидимый» снегоуборщик.

В это время легковушка с большой скоростью начинает обгон грузовой машины по встречке. Мужчина отметил, что ему уже было понятно, что этот маневр обречен.

«Просто не успеет обогнать меня. Он не видит этот снегоуборщик, он летит ему в лоб. Честно, я уже смирился и подумал, что сейчас снесет эту „Субару“, но просто каким-то чудом водитель залез в какую-то щелку промеж нас и ушел от лобового столкновения. Там было настолько узко, что зеркало легковушки было прямо возле моего колеса. Водитель испытал второе рождение», — закончил историю водитель грузовика.