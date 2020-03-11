Бийчанин решил продать свой iPhone и стал жертвой шантажа

В Алтайском крае 35-летний мужчина разместил в интернете объявление о продаже смартфона, которое обернулось для него потерей денег, сообщает региональное МВД.

Мужчине позвонила покупательница. Она выслала ему свою учетную запись, которую попросила ввести в телефоне, чтобы быть уверенной, что в дальнейшем у нее не возникнет проблем с входом в аккаунт.

«Молодой человек так и сделал, после чего гаджет перестал ему принадлежать. Таким образом незнакомка получила доступ к ресурсам чужого устройства», — рассказали в ведомстве.

За возвращение смартфона в исходное состояние «покупательница» потребовали 17 тыс. рублей. Бийчанин перевел деньги на указанную банковскую карту, после смартфон разблокировался.

Как уточняют в паблике «Инцидент Бийск», мужчина продавал iPhone, потенциальная покупательница выслала данные своего Apple ID. Можно сказать, что после небольших манипуляций гаджет просто «перестал принадлежать» владельцу.

Сотрудники полиции предупреждают: размещая объявления на электронных площадках бесплатных объявлений, будьте предельно бдительны, поскольку на таких сайтах часто промышляют мошенники.