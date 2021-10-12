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Жизнь

Бийчанин с пистолетом пришел в магазин, где весь день покупал алкоголь и сигареты

В Алтайском крае задержали мужчину, угрожавшего пистолетом продавцу магазина, сообщает региональная Росгвардия.

Оружие, пистолет.
Оружие, пистолет.
СС0

В Бийске продавец магазина нажала тревожную кнопку, когда «постоянный покупатель» начал угрожать пистолетом.

На место выехали росгвардейцы, которые мужчину обезвредили и задержали.

«В течение дня заходил в магазин, приобретал алкоголь и табачные изделия. В очередной визит он достал предмет, похожий на пистолет, и потребовал у продавца спиртные напитки», — рассказали в ведомстве.

В Росгвардии выяснили, что изъятый пистолет — пневматический. Бийчанина передали местной полиции.

Ранее житель Барнаула с детским пистолетом ограбил ювелирный магазин.

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