Бийчанин с пистолетом пришел в магазин, где весь день покупал алкоголь и сигареты

В Бийске продавец магазина нажала тревожную кнопку, когда «постоянный покупатель» начал угрожать пистолетом.
На место выехали росгвардейцы, которые мужчину обезвредили и задержали.
«В течение дня заходил в магазин, приобретал алкоголь и табачные изделия. В очередной визит он достал предмет, похожий на пистолет, и потребовал у продавца спиртные напитки», — рассказали в ведомстве.
В Росгвардии выяснили, что изъятый пистолет — пневматический. Бийчанина передали местной полиции.
Ранее житель Барнаула с детским пистолетом ограбил ювелирный магазин.