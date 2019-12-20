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Жизнь

Бийчанин в час ночи залез на дерево рябины и собирал ягоду. Снимать пришлось полицейским

Спорный случай произошел в Бийске этой ночью, когда к залезшему на дерево мужчине проявили интерес сотрудники полиции, сообщают в паблике «Инцидент Бийск».

Бийск. Мужчина залез на дерево и рвет рябину.
Бийск. Мужчина залез на дерево и рвет рябину.
Кадр из видео.

Как рассказывают местные жители, в ночь на пятницу, 20 декабря, на дереве рябины был замечен неизвестный мужчина. Он срывал ягоду и раскладывал ее по карманам.

К месту события, судя по опубликованным кадрам, подъехал полицейский автомобиль. Правоохранители направились в сторону мужчины.

В комментариях к публикации бийчане задаются вопросом, что именно нарушил мужчина.

«А что сборщик рябины нарушил?» — спрашивает Лика.

«Кому-то из людей могло это не понравиться. Вызвали полицию», — парирует Андрей.

«Там нет нарушения общественного порядка!» — отвечает ему Тати.

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