Бийчанин в час ночи залез на дерево рябины и собирал ягоду. Снимать пришлось полицейским

Как рассказывают местные жители, в ночь на пятницу, 20 декабря, на дереве рябины был замечен неизвестный мужчина. Он срывал ягоду и раскладывал ее по карманам.
К месту события, судя по опубликованным кадрам, подъехал полицейский автомобиль. Правоохранители направились в сторону мужчины.
В комментариях к публикации бийчане задаются вопросом, что именно нарушил мужчина.
«А что сборщик рябины нарушил?» — спрашивает Лика.
«Кому-то из людей могло это не понравиться. Вызвали полицию», — парирует Андрей.
«Там нет нарушения общественного порядка!» — отвечает ему Тати.