Бийчанин взыскал 45 тысяч рублей с владелицы покусавшей его собаки

Бийчанин взыскал с владелицы покусавшей его собаки материальный ущерб, утраченный заработок и компенсацию морального вреда. Мужчина получил множественные раны бедра и 10 дней пролежал в стационаре, сообщает краевой суд.

Выписавшись из больницы, пострадавший горожанин в течение месяца был на амбулаторном лечении. Кроме того, во время борьбы с собакой он повредил брюки и куртку. В период нахождения на больничном мужчина потерял в зарплате 12,5 тыс. рублей. Компенсацию морального вреда истец оценил в размере 40 тыс. рублей.

Бийский суд частично удовлетворил его требования к владелице собаки: взыскал с ответчика 2 тыс. рублей материального ущерба, указанный утраченный заработок и 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Хозяйка собаки не согласилась с решением и обжаловала его в краевой суд, настаивая на отмене судебного акта. Она утверждала, что мужчина сам спровоцировал ее питомца на нападение. Прокуратура же поддержала истца.

В итоге судебная коллегия согласилась с выводом районного суда о нарушении ответчиком правил содержания собак, повлекшего причинение вреда здоровью и имуществу истца, и отсутствии в действиях истца грубой неосторожности. Краевой суд также принял во внимание моральные страдания мужчины и поведение ответчицы, которая не попыталась добровольно загладить причиненный ему вред. В итоге первоначальное решение оставили в силе.