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24 апреля
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Жизнь

Бийчанину вернули автомобиль, который угнали и перепродали в два раза дешевле

В Красноярском крае сотрудники полиции обнаружили автомобиль, угнанный у жителя Бийска, сообщает региональное МВД.

Бийчанину вернули угнанный автомобиль.
Бийчанину вернули угнанный автомобиль.
кадр из видео.

Машину Honda Crosstour случайно нашли в Красноярске, когда сотрудники ДПС остановили водителя. При проверке документов выяснилось, что авто имеет признаки подделки номерных элементов кузова.

«Мужчина пояснил, что купил машину на авторынке несколько месяцев назад по цене в два раза ниже рыночной стоимости и планировал ее перепродать. Предоставленные при сделке документы на автомобиль никаких подозрений у него не вызвали», — рассказали в МВД.

Машину изъяли и направили на экспертизу. Оказалось, что маркировка двигателя не изменена, а номер кузова имеет признаки подделки в кустарных условиях.

После выяснили, что машину угнали в Бийске. Полицейские нашли владельца машины и пригласили в Красноярск для возврата.

Житель Алтайского края рассказал, что автомобиль угнали «прямо со двора дома».

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