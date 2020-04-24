Бийчанину вернули автомобиль, который угнали и перепродали в два раза дешевле

Машину Honda Crosstour случайно нашли в Красноярске, когда сотрудники ДПС остановили водителя. При проверке документов выяснилось, что авто имеет признаки подделки номерных элементов кузова.

«Мужчина пояснил, что купил машину на авторынке несколько месяцев назад по цене в два раза ниже рыночной стоимости и планировал ее перепродать. Предоставленные при сделке документы на автомобиль никаких подозрений у него не вызвали», — рассказали в МВД.

Машину изъяли и направили на экспертизу. Оказалось, что маркировка двигателя не изменена, а номер кузова имеет признаки подделки в кустарных условиях.

После выяснили, что машину угнали в Бийске. Полицейские нашли владельца машины и пригласили в Красноярск для возврата.

Житель Алтайского края рассказал, что автомобиль угнали «прямо со двора дома».