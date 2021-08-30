Бийчанка ехала по ямам и благодарила дорожников, потому что раньше было гораздо хуже

В паблике « Инцидент Бийск » опубликовали видео с благодарностями в адрес дорожников, проехавшим на грейдере по разбитой дороге.

Жительница Бийска опубликовала пост благодарности.

«Спасибо всем! Вот и грейдер или деньги на грейдер нашлись! Может и гравий или денежные средства на засыпку дороги найдутся!» — написала женщина.

На видео бийчанка показала дорогу, на которой раньше застревали машины, а сейчас — относительно ровная, во всяком случае, по ней можно проехать.

«У нас пару часов назад прошел грейдер, закопал наши все ямки», — отметила довольная автолюбительница, опробовав обновленную дорогу.

Ранее в Барнауле одна из старейших улиц впервые за свою историю получила асфальт.