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Жизнь

Бийчанка ехала по ямам и благодарила дорожников, потому что раньше было гораздо хуже

В паблике «Инцидент Бийск» опубликовали видео с благодарностями в адрес дорожников, проехавшим на грейдере по разбитой дороге.

Дорогу разровняли в Бийске.
Дорогу разровняли в Бийске.
кадр из видео.

Жительница Бийска опубликовала пост благодарности.

«Спасибо всем! Вот и грейдер или деньги на грейдер нашлись! Может и гравий или денежные средства на засыпку дороги найдутся!» — написала женщина.

На видео бийчанка показала дорогу, на которой раньше застревали машины, а сейчас — относительно ровная, во всяком случае, по ней можно проехать.

«У нас пару часов назад прошел грейдер, закопал наши все ямки», — отметила довольная автолюбительница, опробовав обновленную дорогу.

Ранее в Барнауле одна из старейших улиц впервые за свою историю получила асфальт.

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