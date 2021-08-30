Бийчанка ехала по ямам и благодарила дорожников, потому что раньше было гораздо хуже

Жительница Бийска опубликовала пост благодарности.
«Спасибо всем! Вот и грейдер или деньги на грейдер нашлись! Может и гравий или денежные средства на засыпку дороги найдутся!» — написала женщина.
На видео бийчанка показала дорогу, на которой раньше застревали машины, а сейчас — относительно ровная, во всяком случае, по ней можно проехать.
«У нас пару часов назад прошел грейдер, закопал наши все ямки», — отметила довольная автолюбительница, опробовав обновленную дорогу.
Ранее в Барнауле одна из старейших улиц впервые за свою историю получила асфальт.