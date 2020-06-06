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Жизнь

Бийчанка «где-то за городом, очень недорого» купила у мошенников выдуманного шпица

В Алтайском крае мошенники продали бийчанке несуществующего шпица, сообщает региональное МВД.

В Алтайском крае продают миниатюрного шпица за 150 тысяч рублей.
В Алтайском крае продают миниатюрного шпица за 150 тысяч рублей.
avito.ru

46-летняя женщина рассказала, что нашла на популярной интернет-площадке объявление о продаже щенков померанского шпица.

«За одного питомца заводчики просили 9 тыс. рублей. Продавец был убедительным, предоставил якобы „свежие“ фотографии щенков, отвечал на вопросы потенциальной покупательницы. После согласования всех нюансов бийчанка решилась на сделку», — рассказали в ведомстве.

Бийчанка перечислила незнакомцам полную стоимость щенка, но так и не дождалась нового друга.

Когда продавец перестал выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

Сотрудники полиции «уже 16 миллионов раз» предупреждали: будьте бдительны, не раскрывайте всем подряд информацию по банковским счетам, не переводите деньги незнакомцам, не верьте каждому позвонившему по телефону и каждому объявлению в сети, приобретайте товар «из рук в руки».

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