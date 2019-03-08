Бийчанка на программе Андрея Малахова рассказала, как муж забрал у нее 6 млн рублей

47-летняя жительница Алтайского края Светлана Мельникова оказалась участницей программы Андрея Малахова «Прямой эфир», которая вышла 6 марта. Женщина обвинила своего мужа в том, что он украл у нее миллионы и скрылся в неизвестном направлении. В студии Светлана на коленях просила ей помочь, потому что сбежавший супруг оставил ее без гроша, и ей не на что жить.

«У Светланы Мельниковой еще несколько лет назад была счастливая семья, престижная работа и шикарная трехкомнатная квартира в центре Бийска. А потом в Интернете она познакомилась с Андреем Мельниковым. Мошенническим путем, как утверждает женщина, он отобрал у нее 6 миллионов рублей и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас Светлана живет в ветхом доме на окраине села в нищете и одиночестве. Андрея Мельникова нашли. Он живет с женщиной, которую раньше называл своей сестрой, а также уверяет, что все деньги Светлана отдавала ему по доброй воле», — говорится на сайте телеканала.

Светлана призналась, что вышла замуж за Андрея от безысходности. Она не скрывала, что не интересовалась прошлым жениха.

Практически сразу муж уговорил ее перебраться в деревню, заниматься свиноводством. На задаток от продажи городской квартиры Андрей купил машину и зарегистрировал ее на себя. В деревне семья купила дом и свиней. Все покупки были сделаны на деньги Светланы, от которых позже ничего не осталось.

«Так или иначе, Андрей приезжал и уезжал, когда хотел, а потом и вовсе исчез на два года. Его невозможно было найти. Оказывается, Андреем он стал лишь в 2005 году, а до этого был Игорем Мироновым», — говорится на сайте телеканала.

Сам Мельников изложил свою версию произошедшего. Он сказал, что это Светлана украла у него деньги, и не шесть миллионов, а пять раз больше. И в деревню она переехала по своей собственной инициативе. Он также добавил, что деньги Светлане не нужны: он ей помогает материально, а она хочет его посадить.

Как отмечает телеканал, после отъезда корреспондентов Мельников написал заявление в полицию о том, что они у него украли золотые часы.

В ходе журналистского расследования выяснилось, что ранее муж Светланы несколько лет жил в гражданском браке с жительницей Барнаула Еленой Кузнецовой. Она рассказала, что супруг проживал в ее квартире и не работал. По ее словам, в 2012 году он уехал якобы на заработки и не вернулся.

Известно, что Светлана подала заявление на признание брака фиктивным, чтобы муж не забрал у нее половину имущества.

Гости в студии посоветовали Светлане уехать из села и найти работу. Ведущий Андрей Малахов отметил, что юристы проконсультируют женщину и объяснят, как лучше развестись.