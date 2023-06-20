Бийчанка участвует в новом реалити-шоу "Выжить в Дубае"

Жительница Бийска Анастасия Балахнина работает менеджером торговых площадок в госзакупках. В 2019 году девушка включила в свой личный список желаний участие в телешоу с Павлом Волей.

Со временем Анастасия забыла про список, пока не наткнулась на пост кумира в соцсетях, где Павел рассказывал о новом шоу. Заявку девушки одобрили.

Реалити-шоу "Выжить в Дубае" начнут показывать на ТНТ с 25 июня.

В нем примут участие жители небольших городов и те, кто не бывал заграницей. Команды участников будут выживать в пустыне – на кану 10 млн рублей.