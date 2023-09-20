Бийчанка выплатит штраф за оскорбление фельдшера

Фельдшер скорой помощи по заданию руководства привез пациентку к ее дому. Она позвонила дочери, чтобы та привезла ключи от квартиры.
Дочь приехала и стала возмущаться, что ее мать привезли домой, а не в стационар. Она высказывала в адрес фельдшера слова грубой нецензурной брани.
Бийская прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. По решению суда дочери пациентки назначили наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей.
Ранее бийчанина привлекли к ответственности за убийство бобра.