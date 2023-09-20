20 сентября
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Жизнь

Бийчанка выплатит штраф за оскорбление фельдшера

Жительницу Бийска обязали выплатить штраф за оскорбление фельдшера, сообщает "АиФ Алтай".

Удивление, оскорбление, шок
Удивление, оскорбление, шок
СС0

Фельдшер скорой помощи по заданию руководства привез пациентку к ее дому. Она позвонила дочери, чтобы та привезла ключи от квартиры.

Дочь приехала и стала возмущаться, что ее мать привезли домой, а не в стационар. Она высказывала в адрес фельдшера слова грубой нецензурной брани.

Бийская прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. По решению суда дочери пациентки назначили наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей.

Ранее бийчанина привлекли к ответственности за убийство бобра.

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