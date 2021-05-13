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Жизнь

Бийчанку обвинили в истязании детей, которые были под ее опекой

Дети, которые оказались под опекой женщины еще в 2015 году, с первых дней подвергались систематическим истязаниям, сообщает региональный Следственный комитет.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
CC0

По данным следствия, городские органы опеки и попечительства назначили бийчанку опекуном двух детей — девочки 2008 года рождения и ее брата 2006 года рождения. С первых дней девочка подвергалась насилию: ее выгоняли в холодное время на улицу раздетой, обливали холодной водой и причиняла иные страдания. Через год она отказалась от опекунства над девочкой под предлогом имеющегося у опекаемой заболевания.

Ее малолетнего брата обвиняемая оскорбляла и избивала, а чтобы побоев не замечали, не отпускала его в школу. Лишь в конце 2020 года ребенка изъяли из замещающей семьи.

53-летняя женщина обвиняется в преступлении, предусмотренном п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Следственный комитет также возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов опеки и попечительства города Бийска и Советского района.

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