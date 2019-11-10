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Жизнь

Бийск превращается в несанкционированную свалку из-за конфликта полигона ТБО и регоператора

Бийский полигон ТБО ограничил объем услуг для регионального оператора по обороту твердых коммунальных отходов, сообщает «Бийское телевидение». Уже несколько дней вместо 40 машин в сутки, принимает только 20.

Мусор.
Мусор.
altapress.ru

Причиной такого решения стали взаимные финансовые претензии, которые в данный момент решаются в судебном порядке.

Экономическое противостояние двух предприятий отразилось на общей санитарной обстановке в городе. Теперь региональный оператор вывозит мусор только один раз в сутки вместо двух, фактически не нарушая действующее законодательство.

Дополнительные трудности создает дефицит баков. Крупногабаритные контейнеры не спасают ситуацию — они превратились обычные мусорки, хотя предназначались для объемных отходов.

Краевые власти в курсе очередного бийского антисанитарного коллапса. В Барнауле прошел ряд закрытых ведомственных совещаний.

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