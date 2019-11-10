Бийск превращается в несанкционированную свалку из-за конфликта полигона ТБО и регоператора

Причиной такого решения стали взаимные финансовые претензии, которые в данный момент решаются в судебном порядке.
Экономическое противостояние двух предприятий отразилось на общей санитарной обстановке в городе. Теперь региональный оператор вывозит мусор только один раз в сутки вместо двух, фактически не нарушая действующее законодательство.
Дополнительные трудности создает дефицит баков. Крупногабаритные контейнеры не спасают ситуацию — они превратились обычные мусорки, хотя предназначались для объемных отходов.
Краевые власти в курсе очередного бийского антисанитарного коллапса. В Барнауле прошел ряд закрытых ведомственных совещаний.