Бийск угодил в антирейтинг городов России по качеству среды и стоимости жизни

Сибирские города Абакан, Чита, Бийск и Улан-Удэ стали антилидерами рейтинга городов России по качеству среды и стоимости жизни в них.

Институт территориального планирования «Урбаника» опубликовал ежегодный рейтинг городов России по комфортности и доступности жизни.

Специалисты проанализировали качество среды в 100 крупнейших городах страны и стоимость жизни в них в расчете на среднюю для этого населенного пункта зарплату.

Антилидерами рейтинга 2020 года стали Абакан, Чита, Бийск и Улан-Удэ, сообщает РБК.

Ни один из сибирских городов не вошел в десятку самых комфортных в стране.

Улан-Удэ занял в списке предпоследнее, 99 место. На 98 месте — алтайский Бийск. На 94 и 95 местах оказались хакасский Абакан и забайкальская Чита соответственно, пишет Тайга.инфо.

Самыми комфортными и доступными для жизни городами России в 2020 году стали Краснодар, Сургут и Тюмень, следом за ними идут Санкт-Петербург и Москва.