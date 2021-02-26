Бийск угодил в антирейтинг городов России по качеству среды и стоимости жизни

Институт территориального планирования «Урбаника» опубликовал ежегодный рейтинг городов России по комфортности и доступности жизни.
Специалисты проанализировали качество среды в 100 крупнейших городах страны и стоимость жизни в них в расчете на среднюю для этого населенного пункта зарплату.
Антилидерами рейтинга 2020 года стали Абакан, Чита, Бийск и Улан-Удэ, сообщает РБК.
Ни один из сибирских городов не вошел в десятку самых комфортных в стране.
Улан-Удэ занял в списке предпоследнее, 99 место. На 98 месте — алтайский Бийск. На 94 и 95 местах оказались хакасский Абакан и забайкальская Чита соответственно, пишет Тайга.инфо.
Самыми комфортными и доступными для жизни городами России в 2020 году стали Краснодар, Сургут и Тюмень, следом за ними идут Санкт-Петербург и Москва.