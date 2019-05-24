Бийск утопает в мусоре

Мусора в городе так много, что он постепенно становится частью привычного городского ландшафта, следует из впечатлений журналистов издания.
На публикацию оперативно откликнулись в минстрое Алтайского края. Специалисты ведомства пообещали приехать в Бийск и проверить работу регоператора по вывозу мусора — компании «Спецобслуживание Центральное».
Регоператор несет ответственность за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз. Также он обязан соблюдать графики вывоза, утвержденные муниципалитетом. Контроль за местами накопления отходов и их своевременной уборкой — ответственность и компетенция управляющих компаний либо иных лиц, на земельном участке которых они расположены, рассказали в минстрое.