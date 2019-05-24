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Жизнь

Бийск утопает в мусоре

Алтайский наукоград зарос мусором по «самое не хочу», констатируют журналисты «Бийского рабочего». За четыре часа они засняли 15 свалок. Интересно, что их рейд прошел на второй день после официального завершения месячника по благоустройству города.

Мусор на улицах Бийска
Мусор на улицах Бийска
biwork.ru

Мусора в городе так много, что он постепенно становится частью привычного городского ландшафта, следует из впечатлений журналистов издания.

На публикацию оперативно откликнулись в минстрое Алтайского края. Специалисты ведомства пообещали приехать в Бийск и проверить работу регоператора по вывозу мусора — компании «Спецобслуживание Центральное».

Регоператор несет ответственность за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз. Также он обязан соблюдать графики вывоза, утвержденные муниципалитетом. Контроль за местами накопления отходов и их своевременной уборкой — ответственность и компетенция управляющих компаний либо иных лиц, на земельном участке которых они расположены, рассказали в минстрое.

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