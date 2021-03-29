Бийская лужа перегородила дорогу, угрожает дому и бросается под колеса машин

В паблике « ЧП Бийск » обсуждают огромную лужу, из-за которой в неудобном положении оказались местные жители и автомобилисты.

Гигантских размеров лужа образовалась на улице Петрова, «облагородив» территорию возле филиала Алтайского гуманитарно-педагогического университета им. Шукшина.

В подписи к видео отметили, что луже совершенно некуда деваться, а люди из-за нее не могут никуда пройти.

«Вот такая лужа, блин. Машины по тротуарам ездят. Эта лужа никуда не уходит… она может уйти на теплотрассу вниз, а должна уходить туда, где раньше был Дом культуры, но никто никогда здесь не копается», — отметил автор видео.

«Прошу обратить внимание. Если вода попадет на теплотрассу, значит она пойдет в дом», — подчеркнул местный житель, показывая лужу возле жилого строения.

По словам бийчан, рядом расположены детсад, Дом детского творчества, женская консультация и медучреждение, в которые из-за лужи очень сложно попасть.

В комментариях к видео отметили, что сейчас такая ситуация не только на улице Петрова, а во всем наукограде: «Весь город плавает, ничего страшного».

«Сегодня дважды по Петрова и Кошевого ехала. Зачем платить управляющим компаниям — огромный вопрос. Во дворы заехать невозможно даже на высокой машине, колеи по колено», — возмутилась жительница города.

Ранее в Бийске машина скорой помощи не смогла проехать по нечищенной дороге. Поэтому, как сообщают соцсети, медики и соседи несли пациентку по грязи до транспорта.