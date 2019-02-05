Бийская семья, которой чиновники пожелали «не сгореть», отравилась угарным газом

В ночь с 1 на 2 февраля в старом доме в печке сломался дымоход, и весь дым начал поступать в помещение.
Врачи скорой помощи, приехавшие на вызов, помогли одеть детей и отвезли семью в больницу. 3-летний мальчик получил слабое отравление, а 6-летняя Карину попала в реанимацию. Сейчас семья идет на поправку. После результатов анализов будет известно, когда семью выпишут. Возвращаться придется в тот же аварийный дом, больше идти некуда.
Этот дом — старый купеческий особняк 1904 года постройки. Он признан аварийным, разрушается на глазах. Из пяти квартир заселены только две, жильцы топят печь по очереди.
В мэрии Бийска «Бийскому рабочему» сообщили, что власти города представили заявку в краевое министерство транспорта и ЖКХ. Теперь ожидают информацию о лимитах и об условиях участия бюджетов в программе.
Сегодня в реестре ветхих и аварийных домов Бийска 78 объектов общей площадью 25 тысяч кв. метров. Около 70% бийчан, нуждавшихся в переселении, уже получили новое жилье.