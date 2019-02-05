Бийская семья, которой чиновники пожелали «не сгореть», отравилась угарным газом

Бийчанка Ирина Ларионенко и двое ее детей, проживающие в Бийске в аварийном доме № 27 по переулку Партизанскому, оказались в больнице после отравления угарным газом, сообщает « Бийский рабочий ». Раньше это же издание сообщало о том, что жители этого дома, ходившие в мэрию узнать, когда их смогут переселить, услышали пожелание «не сгореть за зиму».

В ночь с 1 на 2 февраля в старом доме в печке сломался дымоход, и весь дым начал поступать в помещение.

Врачи скорой помощи, приехавшие на вызов, помогли одеть детей и отвезли семью в больницу. 3-летний мальчик получил слабое отравление, а 6-летняя Карину попала в реанимацию. Сейчас семья идет на поправку. После результатов анализов будет известно, когда семью выпишут. Возвращаться придется в тот же аварийный дом, больше идти некуда.

Этот дом — старый купеческий особняк 1904 года постройки. Он признан аварийным, разрушается на глазах. Из пяти квартир заселены только две, жильцы топят печь по очереди.

В мэрии Бийска «Бийскому рабочему» сообщили, что власти города представили заявку в краевое министерство транспорта и ЖКХ. Теперь ожидают информацию о лимитах и об условиях участия бюджетов в программе.

Сегодня в реестре ветхих и аварийных домов Бийска 78 объектов общей площадью 25 тысяч кв. метров. Около 70% бийчан, нуждавшихся в переселении, уже получили новое жилье.