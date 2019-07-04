Жители алтайского города забили тревогу из-за «оптимизации» больницы

«Вчера ночью срочно поехали в травму в ЦГБ, там нам сказали, что круглосуточное отделение у них зарыто в связи с нехваткой врачей!», — такое сообщение появилось в группе «Инцидент Бийск».
По данным краевого минздрава, отделение действительно закрылось, но это временная мера: маршрутизация пациентов по профилю «травматология и ортопедия» для жителей Бийска и прикрепленных районов Бийского межрайонного медицинского округа изменилась на период отпусков врачей.
Минздрав Алтайского края:
Со 2 июля временно закрывается стационарное отделение в Центральной городской больнице Бийска. Оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю «травматология и ортопедия» взрослому и детскому населению будет оказываться в Городской больнице № 2 Бийска.
Ведомство указывает, что отделение травмы в горбольнице № 2 рассчитано на 40 коек, в штатеесть четыре врача-травматолога. При больнице работает круглосуточный травмпункт.
Травмпункт Центральной городской больницы Бийска продолжит работу в режиме поликлиники, с 8 до 16, кроме субботы и воскресенья, добавляют в минздраве.