Бийские дорожники пойдут под суд из-за несвоевременной уборки снега

Административные производства открыли в отношении «Дорожника» и «Бийскавтодора». Возбуждения дел добился прокурор Бийска.
Дела возбудили после транспортного коллапса 6−7 января. Тогда несколько дней шел сильный снегопад, после чего наступило резкое потепление и пошел дождь.
Наступивший после дождя мороз сковал дороги Бийска ледяной коркой, что привело к многочисленным ДТП, пробкам и задержкам автобусов. Среди неочищенных дорог были большинство главный артерий города, в том числе — коммунальный мост.
Водители винили во всем дорожные службы, которые несвоевременно вывели технику для уборки улиц. Прокуратура в отношении двух дорожных служб внесла представления.
Коммунальщикам дали месяц на то, чтобы привести дороги города в порядок. Край помог Бийску с тяжелой техникой. Однако, по уверению самих автомобилистов, основную роль в очистке дорог сыграла оттепель.
Сейчас руководителям дорожных предприятий грозят штрафы от 20 тыс. руб. до 100 тыс. руб.