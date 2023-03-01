Бийские дорожники пойдут под суд из-за несвоевременной уборки снега

Два предприятия, обслуживающие дороги Бийска, могут оштрафовать из-за несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Об этом сообщает «Банфакс».

Административные производства открыли в отношении «Дорожника» и «Бийскавтодора». Возбуждения дел добился прокурор Бийска.

Дела возбудили после транспортного коллапса 6−7 января. Тогда несколько дней шел сильный снегопад, после чего наступило резкое потепление и пошел дождь.

Наступивший после дождя мороз сковал дороги Бийска ледяной коркой, что привело к многочисленным ДТП, пробкам и задержкам автобусов. Среди неочищенных дорог были большинство главный артерий города, в том числе — коммунальный мост.

Водители винили во всем дорожные службы, которые несвоевременно вывели технику для уборки улиц. Прокуратура в отношении двух дорожных служб внесла представления.

Коммунальщикам дали месяц на то, чтобы привести дороги города в порядок. Край помог Бийску с тяжелой техникой. Однако, по уверению самих автомобилистов, основную роль в очистке дорог сыграла оттепель.

Сейчас руководителям дорожных предприятий грозят штрафы от 20 тыс. руб. до 100 тыс. руб.