Бийские ученые изобрели натуральный консервант из облепихового шрота

Натуральный консервант создает своеобразный щит, который защищает продукты от вредных бактерий и микробов.

«Это будет абсолютно натуральный, безвредный консервант, без всякой химии. <…> Если сравнивать его с синтетическими аналогами, которые используют сегодня в пищевой промышленности, то он сможет увеличить сроки хранения продуктов без потери качества», — рассказал заместитель директора института по науке Владимир Хмелев.

Новую консервирующую добавку бийские ученые нашли во время проекта по утилизации облепихового шрота, который остается после того, как из ягод выжмут сок и мякоть.

Они ускорили ферментами реакции в живых клетках и получили полифенолы — мощные антиоксиданты, которые также помогают укреплять иммунитет, пишет «Российская газета».