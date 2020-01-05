Бийские ученые изобрели натуральный консервант из облепихового шрота

Натуральный консервант создает своеобразный щит, который защищает продукты от вредных бактерий и микробов.
«Это будет абсолютно натуральный, безвредный консервант, без всякой химии. <…> Если сравнивать его с синтетическими аналогами, которые используют сегодня в пищевой промышленности, то он сможет увеличить сроки хранения продуктов без потери качества», — рассказал заместитель директора института по науке Владимир Хмелев.
Новую консервирующую добавку бийские ученые нашли во время проекта по утилизации облепихового шрота, который остается после того, как из ягод выжмут сок и мякоть.
Они ускорили ферментами реакции в живых клетках и получили полифенолы — мощные антиоксиданты, которые также помогают укреплять иммунитет, пишет «Российская газета».
«Создание безопасного консерванта — очень актуальная задача. Все понимают, насколько вредны искусственные добавки в пище. Думаю, в ближайшем будущем их использование могут совсем запретить. И на рынке будет очень востребованы полезные консерванты. Поэтому над решением этой задачи сегодня бьются ученые во всем мире. Нам известны разработки коллег из Индии, США. Но пока готового продукта никто не предложил», — пояснил Хмелев.