Бийским коммунистам не понравилось, как отремонтировали памятник Ленину

Первый секретарь горкома КПРФ Владимир Балахнин заявил, что памятник должны были отделать гранитом. Мол, такой уговор был с предыдущим мэром Студенкиным, и бюджет на это выделяли из городского - 800 тыс. рублей.

"Но, к удивлению КПРФ, отделка была произведена керамогранитом — материалом, намного дешевле гранита и имеющим отношение к граниту только своим названием", - пишет издание.

Также коммунисты возмущаются, что керамогранит очень хрупкий и ломкий.