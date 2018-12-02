Бийский пенсионер экспрессивным матом ответил на вопрос о городской елке и стал «звездой» сети

Судя по ролику, журналист местного телевидения за кадром спросил мужчину, нравится ли ему елка, которую устанавливают в бийском поселке Семеновод. Ответ пенсионера был очень экспрессивным:
«Пять тыщ за хату! Спроси, на что я живу?! … (поясняет матерной присказкой, что он недоедает). Елочка мне нравится?! Елочка …(мат) мне нравится?!»
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7-секундный ролик разошелся по соцсетям, федеральным развлекательным сайтам. На видео многие отреагировали с юмором, отметив присказку пенсионера, но большинство однозначно заявили, что видео — грустное. Некоторые пользователи сети даже предложили найти дедушку, и скинуться ему на «новогодний подарок"/помочь материально/помочь оплатить коммуналку.
Авторская орфография и пунктуация сохранены:
«Как же грустно :| Мужик прав абсолютно — есть же столько неразрешенных проблем, от которых зависит качество жизни, а тут спрашивают мнение о ёлочке (празднике, а праздника-то и нет).»
«Посмотрел первый раз — показалось смешно.
Посмотрел второй раз — усомнился в весёлости.
Посмотрел третий раз — чуть не прослезился.»
«Офигеть. видеть простого мужика, который привык к всяким лишениям, трудностям в жизни и ни на что не жалуется, а тут прям больно смотреть. Помочь бы ему.»
«КАК ЖЕ ХОЧЕТСЯ ПЛАКАТЬ, А НЕ СМЕЯТЬСЯ ОТ ЭТОГО ВИДЕО ЗА ЭТИ 7 СЕКУНД ПОКАЗАНА ЖИЗНЬ ПОЛОВИНЫ СТРАНЫ".
«Их таких много. Квитанции за коммуналку чуть поменьше чем пенсия».
«Ой как понимаю дедушку, как начислят с нового года за квартиру. так нафиг этот новый год… реально год свиньи. будем как свиньи питаться… очистками и крупами…»
«Давайте скинемся на карту, сделаем подарок деду на новый год. Денег подарим хоть, пускай человек улыбнётся»
Видео было снято на площади перед ДК БОЗ, где идет строительство новогоднего городка с елкой, горками и ледяными фигурами. По данным «Бийского рабочего», 13-метровую елку взяли со двора одного из жителей поселка. Крупное древо в любой момент могло упасть, повредив электропровода и даже жилой дом, поэтому хозяин согласился передать ее для благоустройства. Теперь пушистая ель украшает главную площадь поселка.