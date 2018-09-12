Бийский пенсионер хотел оплатить покупку фальшивой купюрой «с приколом»

Полицейские задержали в Бийске 60-летнего мужчину, который хотел рассчитаться в магазине «билетом банка приколов», сообщает сайт ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию позвонил сотрудник отдела бытовых товаров, расположенного в крупном торговом центре Бийска. Продавец обратила внимание, что пожилой покупатель пытается рассчитаться за товар «сувенирной печатной продукцией, имитирующей тысячную купюру».

Благодаря правильным и своевременным действиям сотрудницы магазина, полицейские оперативно задержали покупателя и изъяли ненастоящую купюру.

Задержанный пенсионер заявил, что не знал о фальшивке в своем кошельке. По его словам, «бумажка» попала к нему при получении сдачи.

Сейчас полицейские проверяют все версии. За последний месяц в Бийске зарегистрировано уже несколько аналогичных случаев. Трое подозреваемых в сбыте копий денежных купюр задержаны.

Полиция призывает граждан быть бдительными при получении любых бумажных купюр и обращать внимание на детали: надписи «Билет банка приколов», «дублей» (вместо «рублей»). Обо всех попытках сбыта фальшивок сообщайте в полицию.