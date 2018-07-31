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Собственника бийского собора обязали отреставрировать здание через суд

Алтайохранкультура через суд обязала собственника бийского собора Александра Невского провести реставрацию здания. Объект принадлежит местному заводу «Электропечь», пишет издание «Деловой Бийск».

Собор Александра Невского, Бийск.
Собор Александра Невского, Бийск.
yandex.ru/maps

«Собор Александра Невского» — памятник культуры с января 1993 года. С 2013 года Алтайохранкультура пыталась заставить собственника восстановить разрушающееся здание: проводила проверки, выдавала предписания, привлекала к административной ответственности. Исчерпав все способы, управление обратилось в суд.

По иску Алтайохранкультуры бездействие предприятия «Бийский завод «Электропечь» признали незаконным. Суд обязал собственника сохранять собор в установленном законодательством порядке.

Здание собора построили в 1902 году в традициях культового зодчества. В его интерьере частично сохранились уникальные настенные росписи (монументальная живопись) алтаря с изображением Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, святого благоверного князя Александра Невского, святителя Алексия митрополита Московского, святителя Николая Чудотворца. На момент постройки храм был одним из самых больших православных сооружений Алтая и до 1918 года был кафедральным собором Бийска.

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