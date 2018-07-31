Собственника бийского собора обязали отреставрировать здание через суд

«Собор Александра Невского» — памятник культуры с января 1993 года. С 2013 года Алтайохранкультура пыталась заставить собственника восстановить разрушающееся здание: проводила проверки, выдавала предписания, привлекала к административной ответственности. Исчерпав все способы, управление обратилось в суд.
По иску Алтайохранкультуры бездействие предприятия «Бийский завод «Электропечь» признали незаконным. Суд обязал собственника сохранять собор в установленном законодательством порядке.
Здание собора построили в 1902 году в традициях культового зодчества. В его интерьере частично сохранились уникальные настенные росписи (монументальная живопись) алтаря с изображением Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, святого благоверного князя Александра Невского, святителя Алексия митрополита Московского, святителя Николая Чудотворца. На момент постройки храм был одним из самых больших православных сооружений Алтая и до 1918 года был кафедральным собором Бийска.