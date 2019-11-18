Бийский трэш: почему в наукограде перессорились «мусорные» фирмы и что будет дальше

Режим ЧС, в котором наукоград Бийск прожил 11−13 ноября, наверное, впервые в России ввели не из-за наводнения, землетрясения или остановки котельных в морозы, а по причине стремительного роста в городе несанкционированных свалок. Сбой в реформе, которая ставила целью навести порядок в мусорном деле, вызвал отсутствие на полигоне элементарного и не очень дорогого инструмента — весов. Как это произошло и что будет дальше — в материале altapress.ru.

Суть спора

Всероссийскую, но недобрую славу наукограду принес спор двух частных компаний: регионального оператора, отвечающего за всю цепочку перемещения отходов в Бийской зоне («Спецобслуживание-Центральное»), и распорядителя местного полигона ТКО («Спецобслуживание плюс»).

Договор по приему и размещению твердых коммунальных отходов они заключили еще в конце сентября 2018 года. Однако на полигоне нет и не было весов, чтобы точно определить, сколько «добра» привозят сюда мусоровозы.

И это главная проблема: ведь тариф, по которому взимают с мусоровозов плату на полигоне, рассчитан в рублях за тонну. А без измерительного инструмента любые пересчёты ввезенных кубометров в тонны будут приблизительными.

Мусор. CCO

Что произошло

Регоператор полагал, что на полигоне завышают объем принятых отходов и, стало быть, требуют от него больше денег, чем надо. Изданию «Коммерсантъ» гендиректор регоператора Алексей Щербатов объяснил: на полигоне считают, что мусоровоз привозит 17 тонн мусора. Но это невозможно — его грузоподъемность 10 тонн.

«Переплачивать за несуществующие объемы не намерены», — твердо заявил Щербатов.

На полигоне же утверждают, что все считают правильно, а регоператор не полностью оплачивает услугу захоронения отходов. Только за первые четыре месяца 2019 года он задолжал более 4 млн рублей, следует из материалов арбитражного суда.

Мусор. CCO

Спор двух частных компаний еще в марте начал рассматривать арбитраж. И так бы, наверное, все и шло цивилизованным путем, если бы руководитель фирмы «Спецобслуживание плюс» решил не дожидаться решения суда.

26 октября он потребовал от регоператора подписать график погашения долга. А в противном случае пообещал ограничить прием машин: не более 20 в сутки (вместо обычных 35−40). А поскольку регоператор навстречу не пошел, свое обещание выполнил.

И к началу ноября в Бийске на семи площадках накопились горы мусора, а наукоград прославился на всю страну. Пожалуй, впервые за недолгую историю мусорной реформы из-за проблем с отходами в муниципалитете ввели ЧС. Бийскую историю публично разбирал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин как пример того, как не надо делать.

Мусор. CCO

Что сделали

В условиях ЧС к разгребанию бийских «конюшен» подключились власти. Городское управление ЖКХ Бийска оперативно заключило контракт на вывоз мусора с фирмой «Спецтранс». За деньги бийского бюджета ей предстояло очистить несколько площадок в переулках Дружном, Донском, на улицах Горно-Алтайской, Разина и Лермонтова.

Для этого, как сообщали власти, задействовали погрузчик, пять единиц техники и десять человек. За время режима ЧС, в котором город пребывал с 11 по 13 ноября, «Спецтранс» вывез около 100 тонн отходов (за вывоз которых, очевидно, население уже заплатило через свой тариф).

13 ноября мэрия наукограда сняла режима ЧС — санитарно-эпидемиологическая ситуация нормализовалась, сообщили в мэрии. О том, что все ограничения на въезд машин сняты, сообщил регоператору и директор «Спецобслуживания плюс» Владимир Мячин.

Мусор. altapress.ru

Полигон отказался от взвешивания

Между тем спор двух главных действующих лиц этой дурно пахнущей драмы продолжается. Подавая иск в арбитраж, регоператор требовал принудить оператора полигона установить на приемке весы. Со своей стороны, полигон в том же суде выставил встречный иск: погасить задолженность.

Решения по искам еще не принято, но, как рассказал altapress.ru руководитель алтайского регисполкома ОНФ Сергей Войтюк, в ходе разбирательств в арбитраже судья рекомендовал все же взвешивать ввозимый мусор, чтобы сделать правильные расчеты.

Сергей Войтюк,

глава регисполкома ОНФ в Алтайском крае:

Со стороны оператора эти действия выполнены: весовой контроль осуществляет сторонняя организация перед заездом на полигон. Но на самом полигоне специального оборудования так и не появилось. Регоператор приглашает для совместного взвешивания представителя полигона, но он в этом процессе участвовать отказывается.

Мусор , свалка. barnaul.org

Спорный коэффициент

Тем временем эксперты аудиторской компании «Лифо-Аудит», по решению арбитража, будут разбираться, правильно ли на полигоне рассчитали принятые объемы без весов. Коэффициент этот важный — именно с его использованием на полигоне определяют примерный вес отходов в мусоровозе в отсутствии весов (пересчитывая кубометры на тонны).

Как указывает «Бийский рабочий», для расчетов полигон использовал коэффициент сжатия отходов, равный 4. И именно такой коэффициент прописан в договоре и предусмотрен технической документацией на мусоровозы, утверждает «Спецобслуживание плюс».

В «Спецобслуживании-Центральном» такую цифру считают завышенной и неприменимой. Ссылаясь на ту же техническую документацию к транспорту, в регоператоре просят полигон пересчитать стоимость своих услуг исходя из коэффициента 2,27.

Мусор. СС0

Экспертиза по «спору о коэффициентах» назначена арбитражным судом 9 октября и еще не завершена. А пока, по словам директора полигона, долги копятся: с октября по ноябрь 2019 года из 20 млн рублей регоператор оплатил лишь 3,6 млн, указывает «Бийский рабочий». Со своей стороны регоператор, по данным полигона, готов признать задолженность в 7,8 млн рублей. Но не более.

Ограничения сняты

К решению бийских проблем подключились и федеральные власти, и прокуратура края, которая намерена проверит законность действий владельцев полигона.

А очередное заседание в краевом арбитражном суде назначено на 19 ноября. Фирма «Лифо-Аудит» должна будет предоставить суду заключение, какой коэффициент вправе применять полигон для бийских мусоровозов. Но спор о коэффициентах может продолжаться долго, а весов на полигоне по-прежнему нет.

Мусор. Анна Зайкова.

Сергей Войтюк,

глава регисполкома ОНФ в Алтайском крае:

Требования постановления правительства о коммерческом учете объема и массы ТКО должны быть выполнены. Оператору полигона необходимо установить весовое оборудование и снять ограничение автомобилей, заходящих на полигон. А региональному оператору важно разобраться со сформировавшейся задолженностью. Но пока не установили весы, чтобы снять ситуацию экстренно, надо использовать рекомендации арбитражного суда и проводить совместные взвешивания, чтобы объективно понимать объемы ввозимого мусора и чтобы данные были прозрачными. Стоимость весового оборудования совсем не заоблачная (от 360 тыс. рублей, а если с установкой под ключ — 1,5 млн рублей). Тем более оно должно быть на полигоне в силу постановления правительства РФ. Но его там нет.

По данным «Коммерсанта», бийские депутаты намерены расторгнуть договор с регоператором «Спецобслуживание-Центральное» и готовят обращение об этом в минстрой края. В ближайшее время ОНФ будет разбирать разногласия двух непримиримых партнеров по мусорному делу.