Бийского бизнесмена кое-как заставили продавать населению газ по тарифам

В Алтайском крае поставщика сжиженного газа в баллонах принудили утвердить тарифы, сообщает региональная прокуратура.

В прокуратуре напомнили, что продажа населению сжиженного газа в баллонах подлежит государственному регулированию.

«Поставщик газа ООО „Номинал“ всячески уклонялся от предусмотренной законом обязанности осуществлять свою деятельность по регулируемым ценам, в уполномоченный орган с заявлением об утверждении тарифов не обращался», — рассказали в ведомстве.

После этого по инициативе прокурора Бийска к административной ответственности привлекли руководителя компании.

В декабре 2021 года прокурор через суд заставил организацию утвердить тарифы на оказываемые услуги.

«Компания обратилась в управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов с заявлением об утверждении тарифов на реализацию сжиженного газа в баллонах населению. Тарифы регулятор утвердил 28 декабря, они подлежат применению с 1 января», — подчеркнули в прокуратуре.

Ранее наказали алтайских бизнесменов, продававших уголь и дрова по завышенным ценам жителям Ярового и Славгорода.