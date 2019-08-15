Бизнес как спорт: алтайские предприниматели пробегут марафон и узнают техники для развития бизнеса

С 14 августа по 12 сентября Алтайский фонд МСП проведет уникальную программу для предпринимателей «Бизнес как спорт». Участники прослушают лекции 10 спикеров и пробегут 5-километровый марафон.

«Бизнес как спорт» — это образовательно-спортивный проект для начинающих и действующих бизнесменов, разработанный Алтайским фондом развития малого и среднего предпринимательства и Деловой средой от Сбербанка совместно со школой правильного спорта I LOVE SUPERSPORT.

Цель проекта — помочь предпринимателям увеличить рост прибыли и повысить их спортивную подготовку. В течение месяца участников ждут 6 очных семинаров, 4 онлайн-занятия и 4 тренировки по бегу с финальным марафоном на 5 км.

На программу записались 130 человек. Во время образовательной части они узнают, как повысить эффективность команды, увеличить продажи в интернете, найти и заинтересовать инвестора, автоматизировать бизнес-процессы и как управлять своими энергетическими ресурсами.

На спортивной подготовке они научатся правильно бегать и питаться, выработают привычку активного образа жизни.

Надежда Лесная,

предприниматель:

О мероприятии я узнала из рассылки фонда, заинтересовалась им. Помимо основного дела, у меня есть еще несколько видов деятельности, хочется все успеть. Мне не хватает энергии, чтобы достаточно уделять времени здоровью, бизнесу, семье. Я так понимаю, что найду здесь решение своих вопросов.

Сергей Микшин,

предприниматель:

Я давно сотрудничаю с «Мой бизнес», год назад тоже проходил обучение. Отличная школа, дают много информации. На этот проект приедут хорошие спикеры, некоторых из них я уже знаю по прошлому обучению. Очень жду встречи с Владимиром Волошиным (4-кратный призер соревнований по триатлону на длинную дистанцию IRONMAN, президент сообщества выпускников Московской школы управления «Сколково»).

К спортивным тренировкам тоже готов. Бизнес через спорт сейчас мало кто пропагандирует, обычно эти понятия разделяют. Хотя сейчас как раз идет тенденция здорового образа жизни и личностного развития".

Что известно о курсах Алтайского фонда МСП и Деловой среды

Направление «Образовательные программы» Деловой среды решением Президента РФ Владимира Путина признано проектом федерального значения. Оно вошло в целевую модель оценки инвестиционной привлекательности регионов России и признано одной из лучших практик, нацеленных на развитие предпринимательства в России.