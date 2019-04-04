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Жизнь

Бизнес-класс: литовец оказался единственным пассажиром 188-местного Boeing

Житель Литвы Скирмантас Стримайтис был приятно удивлен, когда на рейс из Вильнюса в итальянский Бергамо не оказалось очереди.

Самолет
Самолет
СС0

Удобно разместившись в кресле, пассажир вдруг осознал, что на 188-местном самолете Boeing 737−800 он будет лететь в гордом одиночестве.

Компанию мужчине составили лишь семь членов экипажа.

Дело в том. что самолет должен был доставить группу туристов из Италии в Литву, а чтобы не отправлять в Бергамо рейс пустым, авиакомпания решила продать на него дешевые билеты за несколько дней до вылета.

Но лишь один человек решил купить билет на этот «внезапный» рейс, пишет mail.ru. Судя по фотографии довольного литовца, он совсем не расстроился.

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