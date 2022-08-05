Бизнес на свете и цвете. Как юная жительница Барнаула открывала собственную фотостудию

Услуги фотографов на сегодняшний день пользуются хорошим спросом. А что насчет специализированных съемочных площадок — фотостудий? Татьяна Зинова расскажет Altapress.ru, как обстоят дела в этой сфере малого бизнеса, с какими трудностями можно столкнуться на каждом этапе открытия, чем необходимо оборудовать съемочное место, и кто вообще пользуется услугами фотостудий.

Потолки , окна и солнце

Татьяне Зиновой 22 года, и 11 из них она занимается фотографией. То, что начиналось как хобби, к 16 годам стало приносить первые деньги, а в студенческие годы стало полноценным заработком. Поддерживая прибыльное увлечение девушки, ее отец заговорил об открытии фотостудии. Так родилась идея, и вскоре решено было приступать к реализации.

Фотостудия «LIGHT» Татьяна Зинова

В первую очередь для любого дела нужно помещение. Однако найти подходящее оказалось непросто. Дело в том, что место под фотостудию должно отвечать некоторым стандартам. Обязательно нужны высокий потолок и большие окна, в идеале — чтобы они выходили на солнечную сторону. Местоположение тоже играет роль — добираться должно быть удобно.

Вариантов просмотрели много, но подходящего так и не нашли. Оказалось, что купить готовую фотостудию легче, чем искать «голое» помещение. Однако Татьяне повезло: приехав на просмотр готовой студии, в этом же здании она нашла зал без ремонта, который отвечал всем необходимым требованиям. А еще он был внушительных размеров — 80 кв. м.

Организация пространства — дело индивидуальное. Девушка решила поделить его на два зала и зону ресепшена. Для этого пришлось ставить стены. «Я за то, чтобы были разнообразные локации, чтобы каждый зал был в определенной стилистике. Без содержания и наполнения огромные площади не имеют смысла», — считает наша собеседница.

Красиво и функционально

Вдохновение Татьяна искала на просторах интернета. Изучила много разных локаций, много фотостудий крупных мегаполисов — российских и зарубежных.

Татьяна Зинова,

фотограф , владелица фотостудии:

«Мне хотелось посмотреть, что мир может предложить, и чего нет у нас в Барнауле. Это было важно. И я не собиралась делать интерьерную студию. Хотелось другого, чтобы это был какой-то арт-объект. Чтобы это смотрелось, как искусство».

То, что девушка — сама фотограф, по ее мнению, важный момент. Играет роль не только хорошая насмотренность и знание трендов в сфере фотографии. Сильно помогал опыт и понимание потребностей клиентов. Это пригодилось на многих этапах: при поиске помещения, при обсуждении дизайна, при покупке мебели с оборудованием.

Фотостудия «LIGHT» Татьяна Зинова

Дизайн-проектом девушка занималась самостоятельно. Правда, с большой помощью своего отца, который работает в сфере строительства и занимается внутренней отделкой жилых помещений. Все решения принимались совместно, чтобы было и красиво, и функционально.

Однако не все шло гладко: что-то меняли на этапе планирования, что-то переделывали. Одну из стен, например, пришлось перекрашивать: цвет оказался темнее, чем был в палитре. Разбавили белой краской, покрасили заново. Где-то и вовсе пришлось выкручиваться. Чтобы получить однородный белый пол без текстуры, придумали уложить гипсокартон, загрунтовать его и покрасить. Результат всех порадовал.

Фотостудия «LIGHT» Татьяна Зинова

Ремонт, в отличие от поиска подходящего места, проходил довольно быстро. Первый зал открылся всего через три месяца. Второй — на пару недель позже. По итогу получились две фотозоны: в теплых коричневых и бежевых тонах в первом зале, он основной и носит название самой студии — «Light», и пять фотозон во втором зале — «Bright» (две яркие — синяя и розовая, две более приглушенные — серая и бирюзовая. Здесь же есть циклорама).

Справка Циклорама — конструкция, имеющая плавный переход между горизонтальными и вертикальными плоскостями, позволяющая создать бесконечный однотонный фон, чаще всего белого цвета.

Спрос на искусственный свет

Следующим этапом была закупка оборудования. А оно, к удивлению нашей собеседницы, особым спросом не пользуется. «Для меня это был шок, потому что я люблю работать с искусственным светом, мне это интересно. А оказывается, он практически никому не нужен, очень мало людей его ставят», — признается фотограф.

Однако здесь речь идет скорее о профессиональном оборудовании, обращаться с которым умеют не все. Посетителям чаще всего нужна кольцевая лампа, штативы для телефона и фотоаппарата. Хорошим решением было приобрести вентилятор. Так как съемки в фотостудии нередко заказывают шоурумы, еще одной необходимой покупкой стали рейлы для одежды.

И все же совсем без дополнительного освещения не обойтись. В студии лучше иметь минимум два источника света и пару насадок для них: рефлектор, который дает «жесткий» свет, и софт-бокс — «мягкий» свет. Для своей студии Татьяна также приобрела фоновый рефлектор, который смягчает и сглаживает поверхность позади модели, и цветные фильтры, с помощью которых можно провести интересную съемку с цветовыми акцентами.

Фотостудия «LIGHT», съемка с использованием цветных фильтров Татьяна Зинова Фотостудия «LIGHT», съемка с использованием цветных фильтров Татьяна Зинова Фотостудия «LIGHT», цветные фильтры Татьяна Зинова

Репосты и сарафанное радио

С вопросом рекламирования юная предпринимательница не затягивала, аккаунт студии в социальных сетях начала вести еще в процессе ремонта. Там же, ближе к моменту открытия, провела розыгрыш на бесплатный час использования помещения. Такой ход сработал хорошо: люди делали репосты, подписчики добавлялись. Собственную студию наша героиня рекламировала и в своем рабочем аккаунте среди собственной аудитории. Воспользовалась и услугами таргетолога, но, по впечатлениям девушки, основную роль все же сыграло сарафанное радио.

Первые несколько съемок в новом помещении проводила сама Татьяна, находя желающих среди своих клиентов. «Я со многими это обсуждала, всем было очень интересно. Студия еще не открылась, но несколько девочек уже записались ко мне на съемки в ней», — улыбаясь, рассказывает фотограф. На первых этапах важно было показать не только сами локации, но и то, какие снимки в них могут получиться.

Фотостудия «LIGHT», первая съемка Татьяна Зинова Фотостудия «LIGHT», первая съемка Татьяна Зинова

Сфотографировать , чтобы продать

Сторонние клиенты не заставили себя ждать. Спустя пять дней с момента открытия и проведения первой съемки, фотостудию на несколько часов арендовали работники известного в Барнауле шоурума женской одежды «Вишня22». Это был первый бизнес, заказавший съемку в новой студии, и после него случился наплыв подобных клиентов, желающих отснять свой товар для продажи.

Татьяна Зинова,

​​​фотограф , владелица фотостудии:

«Когда открывается новая фотостудия — шоурумы сразу идут туда. Потому что это новая локация, новая картинка. Это привлекательно. И как только у нас отснялась „Вишня“, интерес проявили и другие магазины. Шоурумы, как правило, выкладывают кучу фотографий со всем ассортиментом в stories, и я думаю, что фоновая картинка может кого-то зацепить. Мне кажется, это реально большая реклама для студии»

«Я думала, что фотостудии нужны для фотографов и их моделей, чтобы провести „съемку для себя“. Но такого довольно мало. Чаще всего фотографироваться приходят с коммерческой целью», — признается девушка. Оказалось, что основная масса клиентов — люди, которым нужно провести контент-съемку для коммерческих аккаунтов в социальных сетях.

Фотостудия «LIGHT» Татьяна Зинова Фотостудия «LIGHT» Татьяна Зинова

Хотя студия еще совсем «молодая», ее услугами уже успели воспользоваться многие известные барнаульские шоурумы, в числе которых «Juvi Shop», «Diva», «Cherry Shop», «Topchic brand», «Shoesberry». Помимо них съемки проводили магазин селективной парфюмерии «AromaBar», свадебный салон «Merry Me», студия растяжки «Lady Stretch», имеющая филиалы по всей стране, и не менее известная ювелирная компания — «Золотой телец». Студию иногда арендуют различные коллективы и студенты-активисты, чтобы запечатлеть свою деятельность на фото и видео. Желающие находятся и по выходным, и в будние дни.

Не останавливать , а мотивировать

Интерес к качественным фотографиям, сделанными профессионалами, народ проявляет давно. И это определенно можно связать с тенденцией использовать социальные сети как площадки для продвижения собственного бренда. Пока есть необходимость в хорошей цепляющей картинке — будет спрос и на услуги фотографа, и на аренду фотостудии. Видимо поэтому за последние годы их открылось так много, даже в пределах нашего города. Но конкуренция, по мнению собеседницы, не должна останавливать реализацию задуманного.

Татьяна Зинова,

​​​фотограф , владелица фотостудии:

«Если к нам перестанут ходить, мы сделаем новые локации. Это повод куда-то двигаться, начать придумывать что-то новое. К следующей зиме я бы уже хотела что-то обновить. А ведь кто-то годами не меняет локации. И если говорят, что студий много… так всего много. Кофеен, ресторанов, магазинов — всего. Но если тебе есть, что сказать, если можешь внести какой-то вклад, то надо делать. Особенно, если нравится, если горишь этим»

Фотостудия «LIGHT» Татьяна Зинова Фотостудия «LIGHT» Татьяна Зинова Фотостудия «LIGHT» Татьяна Зинова Фотостудия «LIGHT» Татьяна Зинова

Несмотря на немалое количество конкурентов, доход с аренды позволил нашей героине уйти из фотодела и заниматься только студией. Таким и был план девушки. Однако через пару месяцев стало понятно, что она слишком любит свою работу и бросать ее не готова. Обязанности по ведению собственного маленького дела, как и заработок, были распределены между родственниками. Татьяна вернулась к любимому ремеслу, а бизнес стал по-настоящему семейным.

Валерия Гаевская