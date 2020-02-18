Бизнес. Спорт. Партнерство: в Алтайском крае завершилась первая зимняя спартакиада среди предпринимателей

Ее проведение, как отметил начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев, стало хорошей традицией собираться вместе на спортивном празднике всем партнерам, участвующим в развитии предпринимательской деятельности. Первая спартакиада была проведена в мае 2019 года в Барнауле и была приурочена к Дню российского предпринимательства.

Организаторами зимней спартакиады выступили автономная некоммерческая организация «РФК «На спорте» при содействии Министерства спорта Алтайского края, управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства, регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России».

На зимней спартакиаде команды предпринимателей и организаций поддержки соревновались в следующих видах спорта: сноуборд, горные лыжи, биатлон, лыжи ГТО, футбол на снегу, «пляжный» волейбол на снегу, перетягивание каната в валенках, тюбинг. Гости праздника приняли участие в розыгрыше сувениров от магазинов «Чемпион» и «Спортивный мир».

По мнению руководителя регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России» Евгения Госькова, объединения, ставшего инициатором таких спортивных мероприятий, зимняя спартакиада прошла на достойном уровне: «Стремительные горные лыжи и сноуборд, скоростная эстафета биатлона, виртуозный футбол на снегу, волейбол, извилистый тюбинг, вкусная согревающая полевая кухня и, конечно, забирающий последние силы канат! Ультрамарафон для самых стойких! Яркое солнце, голубое небо и горы и сосны на Мишиной горе подпитывали силы! Все это — первая зимняя спартакиада предпринимателей», — прокомментировал он событие прошедших выходных.

Первая зимняя межрегиональная спартакиада среди предпринимателей. Фото: архив , НО «Алтайский фонд МСП».

В играх приняли участие десятки команд, в том числе команда Единой России, ЛДПР, компании Газпром газораспределение, ОПОРы России, Банка Открытие, комплекса Ёлочка и пр.

К слову, банковский сектор был представлен особенно широко. «В бизнесе и в спорте много общего, — заметила Виктория Вергун, — спартакиада стала настоящим спортивным праздником, уверены, что число команд будет только расти».

По информации управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, проведение мероприятий, способствующих развитию корпоративной культуры и взаимодействию бизнеса и организаций поддержки предпринимательства, будет продолжено и развиваться на других различных площадках, как форумы, семинары, деловые игры и др.